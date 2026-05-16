Il match tra il numero uno al mondo e il suo avversario si è interrotto a causa di maltempo, con vomito, tremori e una scena di battaglia sotto la pioggia. Prima dell'interruzione, i due tennisti stavano giocando il secondo set e il punteggio era in corso. La partita è ripresa alle 15, dopo l'interruzione causata dal temporale. La gara si svolge su un campo all'aperto, dove le condizioni atmosferiche hanno influenzato il gioco.

Potrebbe succedere di peggio, potrebbe piovere. Pensieri sparsi nella mente dei tifosi sul Centrale dopo che Jannik Sinner aveva perso il secondo set contro Daniil Medvedev nella seconda semifinale di giornata. Complicata, bagnata, ritardata, e infine rimandata a oggi (non prima delle 15) con Sinner sull’1-1 e in vantaggio 4-2 al terzo. Ma procediamo con ordine. È stata una giornata difficile per il Foro Italico, con acquazzoni e grandine nel pomeriggio che avevano lasciato spazio al sereno e qualche raggio di sole intorno alle 18, proprio in tempo per far terminare il (breve) match di Luciano Darderi e lasciar entrare Jannik Sinner per la sfida contro Medvedev verso le 19. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vomito, tremori e battaglia sotto la pioggia, Sinner-Medvedev riparte da qui. In campo alle 15

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