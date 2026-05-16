Durante un match di tennis tra il numero uno al mondo e un avversario russo, si sono verificati vari episodi insoliti. Prima dell'interruzione dovuta al maltempo, il giocatore italiano ha mostrato segnali di affaticamento, tra cui conati di vomito e tremori, nel corso del secondo set. La pioggia ha sospeso l’incontro, mentre il tennista sembrava affrontare un malessere, con la partita che si è protratta senza ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

Potrebbe succedere di peggio, potrebbe piovere. Pensieri sparsi nella mente dei tifosi sul Centrale dopo che Jannik Sinner aveva perso il secondo set contro Daniil Medvedev nella seconda semifinale di giornata. Complicata, bagnata, ritardata, e infine rimandata a oggi (non prima delle 15) con Sinner sull’1-1 e in vantaggio 4-2 al terzo. Ma procediamo con ordine. È stata una giornata difficile per il Foro Italico, con acquazzoni e grandine nel pomeriggio che avevano lasciato spazio al sereno e qualche raggio di sole intorno alle 18, proprio in tempo per far terminare il (breve) match di Luciano Darderi e lasciar entrare Jannik Sinner per la sfida contro Medvedev verso le 19. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Medvedev, succede di tutto: tra i conati e i tremori di Jannik alla pioggia

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