Sinner-Medvedev sospesa per pioggia | si riparte alle 15
La semifinale degli Internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata sospesa a causa della pioggia e riprenderà alle 15. La partita era in corso quando le condizioni meteorologiche hanno richiesto l’interruzione. Le due racchette sono state fermate sul campo per diverse ore prima di essere programmata di nuovo. La sospensione ha coinvolto entrambe le parti, con l’attesa di riprendere il gioco nel primo pomeriggio.
AGI - La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev degli Internazionali d'Italia 2026 si disputerà oggi alle 15 a causa della pioggia. L'emozione del Centrale si è interrotta sul più bello della semifinale quando il numero 1 del mondo conduceva 62-57-42 sotto lo sguardo di mezzo governo (da Guido Crosetto a Giancarlo Giorgetti, da Marina Calderone ad Adolfo Urso), della fidanzata Laila Hasanovic seduta accanto a Mark, il fratello di Jannik, due file dietro al gruppo di Palazzo Chigi, e dei genitori Hanspeter e Sieglinde, quest'ultima fuggita dal campo come tradizione per troppa 'sofferenza' da sopportare nel secondo set, quando le cose si stavano mettendo male per suo figlio. 🔗 Leggi su Agi.it
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La semifinale degli Internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev riprenderà domani. La partita è stata sospesa per pioggia durante il terzo set e con l'azzurro in vantaggio di un break. Dunque la gara ripartirà domani sul 4-2 per il n.1 e vantaggio x.com
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