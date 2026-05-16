Sinner-Medvedev sospesa per pioggia | si riparte alle 15

La semifinale degli Internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata sospesa a causa della pioggia e riprenderà alle 15. La partita era in corso quando le condizioni meteorologiche hanno richiesto l’interruzione. Le due racchette sono state fermate sul campo per diverse ore prima di essere programmata di nuovo. La sospensione ha coinvolto entrambe le parti, con l’attesa di riprendere il gioco nel primo pomeriggio.

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