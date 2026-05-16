Sinner-Medvedev sospesa per pioggia | si riparte alle 15

Da agi.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La semifinale degli Internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata sospesa a causa della pioggia e riprenderà alle 15. La partita era in corso quando le condizioni meteorologiche hanno richiesto l’interruzione. Le due racchette sono state fermate sul campo per diverse ore prima di essere programmata di nuovo. La sospensione ha coinvolto entrambe le parti, con l’attesa di riprendere il gioco nel primo pomeriggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

AGI - La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev degli Internazionali d'Italia 2026 si disputerà oggi alle 15 a causa della pioggia. L'emozione del Centrale si è interrotta sul più bello della semifinale quando il numero 1 del mondo conduceva 62-57-42 sotto lo sguardo di mezzo governo (da Guido Crosetto a Giancarlo Giorgetti, da Marina Calderone ad Adolfo Urso), della fidanzata Laila Hasanovic seduta accanto a Mark, il fratello di Jannik, due file dietro al gruppo di Palazzo Chigi, e dei genitori Hanspeter e Sieglinde, quest'ultima fuggita dal campo come tradizione per troppa 'sofferenza' da sopportare nel secondo set, quando le cose si stavano mettendo male per suo figlio. 🔗 Leggi su Agi.it

sinner medvedev sospesa per pioggia si riparte alle 15
© Agi.it - Sinner-Medvedev sospesa per pioggia: si riparte alle 15
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Internazionali Roma 2026, Sinner-Medvedev rinviata per pioggia: si riprende oggi alle 15Un primo set giocato da fenomeno assoluto, un secondo di pura sofferenza fisica e sacrificio perso sotto i colpi precisi e velenosi di un rivale...

Si giocherà domani, sabato 16 maggio: Sinner fermato dalla pioggia: sospesa e rinviata la partita con Medvedev al terzo setROMA – La Semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata rinviata a domani, sabato 16 maggio 2026.

sinner medvedev sinner medvedev sospesa perSinner-Medvedev a Roma, la semifinale (sospesa) torna oggi in TV: a che ora riprende e dove vederla gratis. La grande beffa per JannikSinner a un passo dalla finale di Roma: dopo la sospensione per pioggia, la semifinale contro Medvedev riparte oggi dal 6-2, 5-7, 4-2 per l’azzurro. Ecco orario e dove vedere il match in tv ... libero.it

sinner medvedev sinner medvedev sospesa perSinner-Medvedev, quando si gioca dopo la sospensione per pioggia: a che ora e dove vedere in TV la semifinaleSinner-Medvedev di nuovo in campo per concludere la semifinale del Foro Italico: orario, dove vederla in chiaro su TV8 o su Sky e la situazione di punteggio ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web