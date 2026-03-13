Blitz dei No-base sui binari Non passa il convoglio militare Treni fermi e disagi per i pendolari

Un gruppo di manifestanti del movimento No Base ha bloccato i binari alla stazione centrale di Pisa, impedendo il passaggio di un convoglio militare. Dopo oltre quattro ore di blocco, le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fatto tornare indietro il treno. La protesta ha causato disagi ai pendolari e ha attirato l’attenzione sulla presenza dei manifestanti sui binari.

di Enrico Mattia Del Punta PISA Dopo oltre quattro ore di blocco alla stazione centrale di Pisa, il convoglio che trasportava mezzi militari, fermato da alcune decine di manifestanti del movimento pacifista e antimilitarista No Base, è stato fatto tornare indietro. Gli attivisti ieri sera hanno bloccato il treno merci carico di mezzi militari partito da Piombino, occupando i binari e causando pesanti disagi alla circolazione ferroviaria. "Abbiamo bloccato 32 vagoni carichi di armi e mezzi militari che stavano transitando all’interno della stazione in pieno pomeriggio in mezzo ai pendolari. Sapevamo che passava perché era già transitato da altre città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Blitz dei "No-base" sui binari . Non passa il convoglio militare. Treni fermi e disagi per i pendolari Articoli correlati Presunto investimento sui binari, disagi per i pendolari: treni in ritardo anche di un'oraMattinata difficile, quella di mercoledì, per i pendolari che utilizzano il treno per gli spostamenti quotidiani. Pisa: blocco binari No Base, convoglio militare liberatoLa tensione sui binari di Pisa si è sciolta nella tarda serata del 13 marzo 2026, dopo che il movimento No Base ha bloccato un convoglio merci... Tutto quello che riguarda Blitz dei No base sui binari Non passa... Temi più discussi: Blitz dei No-base sui binari . Non passa il convoglio militare. Treni fermi e disagi per i pendolari; Trump: Successore di Khamenei non durerà se non lo approviamo noi. E valuta il blitz per l’uranio; Treno merci carico di mezzi militari in transito, il movimento No Base blocca la stazione di Pisa; Borse, il blitz sulle riserve di petrolio non basta ad allentare la tensione. Piazza Affari a -1%. Treno merci carico di mezzi militari in transito, il movimento No Base blocca la stazione di PisaPISA - Serata di caos e forti tensioni alla stazione di Pisa Centrale, dove la circolazione ferroviaria è rimasta paralizzata per oltre un'ora e mezzo a causa di un'improvvisa protesta del movimento p ... msn.com Blitz dei No Base dentro area Cisam a PisaUn centinaio di persone - tra i manifestanti che hanno partecipato oggi alla manifestazione contro la realizzazione di una base dei carabinieri al Cisam a San Piero a Grado (Pisa) -, ha forzato la ... lanazione.it ULTIM’ORANuovo blitz degli anarchici nella sede dell’Asl di via San Secondo a #Torino. È una delle azioni di protesta contro i #cpr LE FOTO https://www.rainews.it/tgr/piemonte/photogallery/2026/03/torino-nuovo-blitz-degli-anarchici-nella- - facebook.com facebook Lega e Fratelli d’Italia con un blitz in commissione hanno cercato di portare a 5 anni il termine per il lavoro interinale. In un mercato del lavoro in cui si dovrebbe agire per stabilizzare la manodopera che scarseggia si cerca di andare nella direzione opposta. x.com