La Polizia Ferroviaria ha riconosciuto il corpo di un giovane tunisino di 25 anni trovato sulla linea tra Ventimiglia e Mentone. Il corpo, privo di documenti, è stato identificato come quello di Meher Naffouti. La scoperta è avvenuta nel corso di un intervento di routine sulla tratta ferroviaria. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

Il corpo senza documenti è stato identificato dalla Polizia Ferroviaria come quello di Meher Naffouti, un giovane tunisino di 25 anni trovato sulla linea Ventimiglia-Mentone. La tragedia si è consumata nella località Balzi Rossi, dove il ragazzo cercava di raggiungere la Francia a piedi lungo i binari. L’identificazione del defunto ha richiesto un lavoro investigativo che ha coinvolto più nazioni, portando alla rintracciamento della famiglia a La Marsa. Il giovane aveva espresso chiaramente l’intenzione di stabilirsi in Francia nelle ore precedenti al decesso, ma era privo di denaro e carte d’identità. L’indagine transnazionale per restituire un nome. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Polfer identifica Meher: il sogno infranto sui binari

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