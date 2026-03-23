Ponte sul Ticino a Oleggio chiusura notturna per ispezioni | stop al transito dalle 22 alle 5

Da lunedì 23 a venerdì 27 marzo, il ponte sulla statale 527 "Bustese" sarà chiuso al traffico nelle ore notturne per consentire le ispezioni tecniche di Anas. Traffico deviato sulla viabilità alternativa. Chiusura notturna per il ponte sul Ticino a Oleggio, in provincia di Novara. Anas ha disposto la sospensione del transito sull'infrastruttura, lungo la statale 527 "Bustese", per permettere lo svolgimento delle ispezioni tecniche programmate. Lo stop al traffico — valido in entrambe le direzioni, verso Oleggio e verso Lonate Pozzolo (VA) — sarà attivo dalle 22 alle 5 a partire da lunedì 23 marzo fino a venerdì 27 marzo. Qualora i lavori di ispezione si concludessero prima del previsto, Anas comunicherà l'eventuale riapertura anticipata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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