Precipita dal tetto di casa Ragazzo di 19 anni ferito in un incidente domestico

Da ilgiorno.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattinata di ieri a Brebbia, un ragazzo di 19 anni è caduto dal tetto della sua abitazione situata in via Roma, vicino a un’officina. L’incidente domestico ha provocato ferite che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul luogo sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche sulle cause dell’accaduto.

Attimi di forte apprensione nella tarda mattinata di ieri a Brebbia, dove un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta dall’abitazione in cui vive, in via Roma, nei pressi di un’officina. Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe riconducibile a un incidente domestico: il giovane si trovava sul tetto dell’edificio quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio precipitando al suolo dopo un volo di alcuni metri. L’impatto, particolarmente violento, ha provocato diverse lesioni, ma le condizioni del diciannovenne, stando alle prime valutazioni del personale sanitario, non desterebbero preoccupazioni per la sua vita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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