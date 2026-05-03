Precipita dal tetto di casa Ragazzo di 19 anni ferito in un incidente domestico

Nella tarda mattinata di ieri a Brebbia, un ragazzo di 19 anni è caduto dal tetto della sua abitazione situata in via Roma, vicino a un’officina. L’incidente domestico ha provocato ferite che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul luogo sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche sulle cause dell’accaduto.

Attimi di forte apprensione nella tarda mattinata di ieri a Brebbia, dove un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta dall’abitazione in cui vive, in via Roma, nei pressi di un’officina. Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe riconducibile a un incidente domestico: il giovane si trovava sul tetto dell’edificio quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio precipitando al suolo dopo un volo di alcuni metri. L’impatto, particolarmente violento, ha provocato diverse lesioni, ma le condizioni del diciannovenne, stando alle prime valutazioni del personale sanitario, non desterebbero preoccupazioni per la sua vita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Precipita dal tetto di casa. Ragazzo di 19 anni ferito in un incidente domestico Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer Notizie correlate Tragico incidente sul lavoro: precipita dal tetto di un capannone, muore un operaio di 30 anniUn operaio di 30 anni di Andria è morto questa mattina in un incidente sul lavoro che si è verificato nella zona industriale di Modugno (Bari). Ospitaletto, precipita dal tetto di una casa: Massimo Lauro, 46 anni, muore dopo un volo di 10 metriOspitaletto (Brescia), 17 aprile 2026 – Tragedia in centro a Ospitaletto ieri mattina, 16 aprile, attorno a mezzogiorno, quando Massimo Lauro, un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cade dal tetto di casa a Brebbia, grave un diciannovenne; Precipita dal tetto di casa. Ragazzo di 19 anni ferito in un incidente domestico; Cerca di pulire il tetto di casa ma precipita da quattro metri, ferito 50enne; Precipita dal tetto: soccorso 19enne. Precipita dal tetto di casa. Ragazzo di 19 anni ferito in un incidente domesticoAttimi di forte apprensione nella tarda mattinata di ieri a Brebbia, dove un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta dall’abitazione in cui vive, in via Roma, nei pressi di un’offi ... ilgiorno.it Cade dal tetto di casa a Brebbia, grave un diciannovenneL'incidente si è verificato sabato 2 maggio. Il ragazzo è stato trasportato in elicottero in ospedale per le cure necessarie ... varesenews.it Un ragazzo è in condizioni disperate dopo essersi tuffato da un pedalò nel lago di Garda. Lo rende noto la Guardia Costiera, intervenuta con due mezzi navali. Il giovane è stato recuperato dal fondale da uno degli amici, in località Desenzano del Garda, e i - facebook.com facebook Un ragazzo di 23 anni è stata ucciso durante la notte a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. Il giovane, un muratore, è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. #ANSA x.com