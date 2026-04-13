Dopo oltre quattro mesi dall’ultima apparizione in WWE, Sheamus non è ancora riuscito a tornare in azione a causa di un infortunio alla spalla. L’atleta rimane fuori dal ring e i tempi di recupero non sono stati ancora definiti ufficialmente. La sua assenza prolungata ha attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori, mentre le condizioni fisiche del wrestler continuano a essere monitorate.

Sono trascorsi più di quattro mesi dall’ultima volta in cui Sheamus ha calcato il ring: un infortunio importante ad una spalla lo ha tagliato fuori dai giochi per un periodo di tempo che, ancora oggi, è abbastanza indefinito. Per il Celtic Warrior, classe 1978, la strada verso un ritorno all’azione sembra essere ancora molto lunga e soprattutto incerta. A farlo sapere è stato Sean Ross Sapp nel podcast Fightful Select, che rispondendo a una domanda ha spiegato come ancora il ritorno di Sheamus sia un percorso ad ostacoli. “Credo che Sheamus starà fuori ancora per qualche mese”, ha detto lapidario Sapp in merito allo scozzese, facendo notare come sia l’entità dell’infortunio che l’età anagrafica influiscano sul recupero.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Per Sheamus si allungano i tempi di recupero

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