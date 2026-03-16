Volley A1 femminile playoff la Igor ko in gara 1 con Conegliano al tie break

Nella prima gara delle semifinali di volley A1 femminile, la squadra italiana ha affrontato Conegliano in una sfida durata oltre due ore e mezza. Le giocatrici italiane hanno combattuto con determinazione, ma alla fine hanno perso al tie-break, con un margine minimo. La partita si è conclusa con la squadra avversaria che ha prevalso nella sfida.

Oltre due ore e mezza di battaglia per gara uno di semifinale della Igor Volley: le azzurre lottano a testa alta contro le campionesse d’Italia in carica di Conegliano, cedendo con scarto minimo al tie-break. Da applausi la prestazione di Tatiana Tolok, autrice di 34 punti, in un contesto corale di altissima intensità. Gara due è in programma sabato prossimo alle 21.15 al Pala Igor di Novara. Si parte testa a testa (3-3), Novara fa il primo break e si porta 5-7 con Tolok ma Haak ricuce (7-7) e mette la freccia con l’ace del 9-8 e il muro di Zhu propiziato (10-8); Novara rimane in scia, le squadre procedono con il cambio palla: Tolok fa 15-14 in diagonale, Baijens 17-16 in fast ma Conegliano mantiene il break di vantaggio fino al 20-20 firmato da Tolok dopo una gran difesa di Bonifacio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati LIVE Chieri-Conegliano 2-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere avanti al tie-break decisivo, 7-9CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-PERUGIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17. LIVE Conegliano-Novara 2-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete pareggiano, si va al tie break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-24 CONEGLIANO PAREGGIA! SI VA AL TIE-BREAK! Difesa pazzesca delle venete sul primo attacco di Tolok, con... Una raccolta di contenuti su Volley A1 femminile playoff la Igor ko... Temi più discussi: Playoff di pallavolo femminile di serie A1 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere gara 1 delle semifinali; Playoff Serie A1 Tigotà – Milano espugna il Pala BigMat: 0-3 a Scandicci in Gara 1; Playoff scudetto di A1 femminile: Volley Bergamo eliminata da Scandicci, ora testa alla Challenge; Volley femminile, partono le semifinali scudetto: Scandicci-Milano e Conegliano-Novara accendono i playoff. Volley A1 femminile playoff, la Igor ko in gara 1 con Conegliano al tie breakOltre due ore e mezza di battaglia per gara uno di semifinale della Igor Volley: le azzurre lottano a testa alta contro le campionesse d’Italia in carica di Conegliano, cedendo con scarto minimo al ti ... novaratoday.it Volley femminile, playoff Serie A1: Novara sconfitta da Conegliano in gara 1, vittorie per Chieri e CuneoPIEMONTE – Pomeriggio di playoff per il volley femminile di serie A1. Impegnate tre squadre piemontesi: Novara ha giocato alle ore 17.15 la gara di andata dei playoff scudetto, mentre Chieri e Cuneo ... quotidianopiemontese.it Sport: pari per Handball Erice e Trapani Calcio, sconfitte per Marsala Calcio e Volley #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook #SerieA1femminile playoffs SF game1 Conegliano-Novara 3-2 (23-25 23-25 25-15 26-24 15-12) CO: Haak 25 NO: Tolok 34 #pallavolo #volley #volleyball x.com