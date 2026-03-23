La Kerakoll avanti tutta Modena Volley sorride
Nei campionati minori di pallavolo ci sono squadre modenesi che sembrano inarrestabili, come la Kerakoll Sassuolo, e altre che si sbloccano col troppo tardi, come il Modena Volley, che continua a macinare punti anche se la salvezza sembra ormai impossibile: i giovani gialloblù però, si tolgono una bella soddisfazione battendo al quinto set l’ambiziosa Cremonese, giocando un’ottima partita in attacco, dove brilla il 18enne Francesco Denina, autore di 25 punti, con il 46% di positività, ma anche del 50% in ricezione, dove da solo raccoglie 64 del 99 palloni arrivati nel campo giallo blu. Il successo del Modena Volley consente alla Beca Tensped... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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