Volley Femminile A2 Volley Modena la retrocessione ora è ufficiale Il ko contro Casalmaggiore condanna Marone

Il Volley Modena femminile ha perso contro Casalmaggiore con il punteggio di 2-3, in una partita che ha visto alternarsi i set e diversi cambi di risultato. I punti più significativi sono stati segnati da Nonnati con 16 e Kaplanska con 13, mentre Fusco ha contribuito con 12. La sconfitta ha portato alla retrocessione ufficiale della squadra in Serie B.

Volley Modena 2 Casalmaggiore 3 (2523 1625 2523 1125 1115) VOLLEY MODENA: Fusco 12, Guzin 5, Lancellotti 3, Kaplanska 13, Credi 1, Nonnati 16, Righi (L1), Dodi, Gerosa 2, Sazzi, Barakova 1, Visentin 3, n.e. Zironi (L2), Carpenito; all.: Marone. È PIÙ V.B. CASALMAGGIORE: Vasquez Gomez 11, Dumancic 9, Pasquino 4, Costagli 27, Nwokoye 8, Ravarini 21, Faraone (L1), Nosella 2, Neri, Stafoggia, Rastelli, Morandi, n.e. Marku (L2); all.: Cuello. Arbitri: D'Argenio (AV) - Vangone Deborah (VA). Note: Durata set 30' 25' 30' 22' 20' per un totale di 147'. Modena 56 su 88 (B.S. 11, Vinc. 3, Muri 4, E.P. 18), Casalmaggiore 82 su 111 (B.S. 13, Vinc, 7, Muro 14, E.