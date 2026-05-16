Volley la Sir Sicoma Monini è in finale di Champions E al Mondiale per Club Lorenzetti | Grato a chi non ci sarà più
La Sir Sicoma Monini ha conquistato la finale di Champions e si prepara a partecipare anche al Mondiale per Club. Prima del match decisivo, l’allenatore ha espresso gratitudine verso alcuni giocatori che non saranno più in squadra nel prossimo anno, evidenziando un legame personale con il gruppo. La squadra si trova in una fase importante della stagione, con obiettivi di rilievo internazionale e impegni imminenti. La preparazione si svolge tra entusiasmo e attenzione alle sfide future.
“Sarò sempre grato ai giocatori che il prossimo anno non ci saranno”. Angelo Lorenzetti lo dice a chiare lettere ancor prima di disputare la finale, dimostrando tutta la sua umanità e il suo sentimento.Già, perchè la sfida di domani sera sarà l'ultimo ballo di diversi elementi, dai Colaci agli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
La Sir Sicoma Monini Perugia vola in Final Four della CEV Champions League
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