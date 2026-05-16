Volley la Sir Sicoma Monini è in finale di Champions E al Mondiale per Club Lorenzetti | Grato a chi non ci sarà più

La Sir Sicoma Monini ha conquistato la finale di Champions e si prepara a partecipare anche al Mondiale per Club. Prima del match decisivo, l’allenatore ha espresso gratitudine verso alcuni giocatori che non saranno più in squadra nel prossimo anno, evidenziando un legame personale con il gruppo. La squadra si trova in una fase importante della stagione, con obiettivi di rilievo internazionale e impegni imminenti. La preparazione si svolge tra entusiasmo e attenzione alle sfide future.

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