Oggi si gioca la sfida di andata tra Cucine Lube Civitanova e Aluron Warta Zawiercie, valida per i quarti di finale della CEV Champions League di volley 2025-2026. La partita si svolge a Civitanova Marche e viene trasmessa in diretta streaming. I due team si affrontano con l’obiettivo di ottenere un vantaggio importante in vista del ritorno. La gara si disputa in un impianto con capienza significativa, con tifosi presenti per sostenere le proprie squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Cucine Lube Civitanova ed Aluron Warta Zawiercie, gara d’andata dei quarti di finale della CEV Champions League di volley 2025-2026. All’Eurosole Forum inizia il doppio confronto tra italiani e polacchi con in palio un posto nella final four di Torino. Civitanova arriva a quest’incontro dopo aver chiuso la serie con l’Itas Trentino per 3-0 guadagnandosi l’accesso alle semifinali scudetto. Appena terminata la regular season in Polonia con lo Zawiercie che ha chiuso al primo posto con 61 punti. La formazione polacca parte con i favori del pronostico in questa doppia serie, avendo anche il fattore campo al ritorno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata vibrante contro i polacchi

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