LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie 0-3 Champions League volley 2026 in DIRETTA | vittoria netta per i polacchi

Nella partita valida per la Champions League di volley 2026, la squadra polacca ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro quella italiana. La gara si è conclusa senza che ci fosse un tocco a muro, confermando il risultato netto a favore degli ospiti. La diretta, iniziata alle 22.00, ha mostrato un incontro senza particolari episodi controversi.

CLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE 22.00 Non c’è il tocco a muro. Lo Zawiercie batte 3-0 Civitanova. 29-31 Errore di Nikolov da posto 4. Medei chiede un challenge per un tocco che non sembra esserci stato. Peccato perché Civitanova aveva difeso per 4 volte su Russell. 29-30 Monster block di Russell. Secondo match point per lo Zawiercie. 29-29 Primo tempo di Bieniek. 29-28 Lungo il servizio di Gladyr. 28-28 Parallela di Russell da posto 4. 28-27 Mani out di Nikolov da posto 4. 27-27 Bruttissima alzata in palleggio di Loeppky con la palla che termina direttamente nella metà campo opposta ma fuori. 27-26 In campo la diagonale di Loeppky da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie 0-3, Champions League volley 2026 in DIRETTA: vittoria netta per i polacchi Articoli correlati LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata vibrante contro i polacchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Cucine Lube... LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 22-25, i polacchi vincono il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-25 In campo la diagonale di Boladz dalla seconda linea Entra Duflos-Rossi al posto di Gargiulo 22-24... Tutto quello che riguarda LIVE Civitanova Aluron Warta Zawiercie... Temi più discussi: LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata vibrante contro i polacchi; Play Off: Civitanova sfida i polacchi dell'Aluron; Champions League: Civitanova in campo per l'andata dei Quarti; Watch Civitanova v Warta Zawiercie Live Stream Online | DAZN IT. LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: Lube costretta ad inseguire nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out Civitanova 9-15 Mani out di Kwolek da posto 4. 9-14 Errore al servizio di Loeppky Koukartsev in campo ... oasport.it Civitanova-Aluron Warta Zawiercie oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streamingOggi mercoledì 25 marzo (ore 20.30) si gioca Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, andata dei quarti di finale della Champions League 2026 di volley ... oasport.it Europa, si entra nella fase calda Quarti di Champions League, Semifinali di CEV Cup e Finale di Challenge Cup: settimana decisiva per le italiane. Perugia e Civitanova aprono i Quarti di Champions, Piacenza debutta in Semifinale di CEV Cup, mentre M - facebook.com facebook