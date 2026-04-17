In carcere per droga ottiene di nuovo i domiciliari ma questa volta con braccialetto elettronico

Il Tribunale di Foggia ha deciso di sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per un uomo di 50 anni residente in provincia di Avellino. La misura, che prevede l’uso di un braccialetto elettronico, è stata disposta nel quadro di un procedimento legato a questioni di droga. La decisione si basa su una richiesta avanzata dai difensori e sulla valutazione delle condizioni dell’indagato.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia ha disposto oggi la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per Michele Bozza, 50 anni residente a Grottaminarda, in provincia di Avellino, con braccialetto elettronico (nomi e dettagli.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Alatri. Per spaccio era ai domiciliari con braccialetto elettronico. Sorpreso dai Carabinieri con bilancini di precisione e cocaina. 35enne ristretto in carcereCronache Cittadine ALATRI FERENTINO – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Alatri hanno arrestato in flagranza di reato un... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Droga in carcere ai detenuti-assistiti, parla l'avvocato arrestato: Sono stato minacciato; Consegna 4 panetti di droga ai propri assistiti in carcere, arrestato avvocato a Torino; In carcere per droga un 20enne di san Bernardino: è lo stesso quartiere dell'omicidio di Pasquetta; Spaccio in carcere, l’avvocato arrestato si difende. Ma da tempo si parlava di lui tra i detenuti. In carcere per rapina mai compiuta, tribunale lo assolveHa trascorso quasi un anno in carcere per una rapina mai compiuta. È la vicenda del marocchino 24enne Bourial Zakaria, assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste dal tribunale di Napoli ... ansa.it Droga e armi, torna in carcere un ex boss della banda della MaglianaSi spalancano di nuovo le porte del carcere per Raffaele Pernasetti, detto 'er Palletta', considerato uno dei boss della Banda della Magliana. Uomo di fiducia di Enrico De Pedis negli anni '70 e ormai ... ansa.it L’episodio risale a febbraio: un 39enne, già in carcere per detenzione abusiva di armi, è stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare facebook Manolo Portanova, il calciatore della Reggiana condannato anche in Appello a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo x.com