Vogliamoci Bene | la benevolenza come motore di giustizia e coesione sociale

Al Circolo della Stampa di Avellino è stato presentato il libro "Vogliamoci Bene", un'opera collettanea che raccoglie voci autorevoli e diverse intorno a un tema quanto mai attuale: la benevolenza come forza silenziosa ma determinante nelle relazioni sociali e nelle istituzioni.I relatori e gli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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