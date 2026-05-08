Vogliamoci bene saggi sulla benevolenza nelle relazioni sociali

Da avellinotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 10 maggio alle ore 10:00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terra' la presentazione del volume Vogliamoci bene(oltre la tecnica) Saggi sulla benevolenza nelle relazioni sociali a cura del Forum della Cultura Cristiana ed. San Paolo 2025.Indirizzo di saluti: Padre Riccardo Luca.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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