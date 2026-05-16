Voci di donne in musica
Un recital teatrale e musicale presenta le storie di alcune donne che, in un'epoca in cui la composizione musicale era principalmente un ambito maschile, hanno scritto musica e lasciato tracce delle proprie opere. Lo spettacolo include note biografiche di queste artiste e mette in evidenza il loro contributo artistico in un periodo storico in cui la professione era raramente aperta alle donne. L’evento si focalizza su figure che hanno sfidato le convenzioni del loro tempo per affermarsi nel mondo musicale.
Recital teatrale - musicale con note biografiche di alcune tra le talentuose donne che scrivevano musica in un'epoca in cui tale professione era esercitata principalmente da uomini. Le compositrici donne del XIX secolo erano largamente escluse dall'educazione musicale formale e veniva negata loro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Voci di donne - Barbara Arcadi
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