Voci di donne in musica

Un recital teatrale e musicale presenta le storie di alcune donne che, in un'epoca in cui la composizione musicale era principalmente un ambito maschile, hanno scritto musica e lasciato tracce delle proprie opere. Lo spettacolo include note biografiche di queste artiste e mette in evidenza il loro contributo artistico in un periodo storico in cui la professione era raramente aperta alle donne. L’evento si focalizza su figure che hanno sfidato le convenzioni del loro tempo per affermarsi nel mondo musicale.

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