Concerto | Voci dimenticate le donne della musica

Si conclude la stagione primaverile di Voices in the Wind A con un evento dedicato alle donne della musica. Si tratta di un concerto e conferenza che mira a riscoprire e valorizzare le figure femminili meno conosciute nel panorama musicale. L'appuntamento si svolge in un contesto che invita il pubblico a conoscere meglio le voci femminili che hanno contribuito alla storia della musica, spesso trascurate o dimenticate nel tempo.

Con questo concerto conferenza alla riscoperta delle figure femminili dimenticate nella musica si conclude la Stagione Primaverile di Voices in the Wind A.P.S. dedicata alle donne oltre l'otto Marzo. La giovane e talentuosa Paola Lolaico laureata in pianoforte, ci racconterà le storia di queste donne perse dalla memoria solo perchè donne. A partire dalla compositrice Clara Schumann, sempre un passo indietro al marito, le donne musiciste non sono riuscite nel corso della storia ad emergere, ad affermarsi, a trovare un'occupazione oppure a lasciarci i loro lavori così come è accaduto per Mozart, Bach, Verdi, Puccini. Eppure c'è molta letteratura scritta, sentita, elaborata, pagine di musica rimaste inascoltate e non godute. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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