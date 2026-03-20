Dopo il taglio del governo in Puglia il diesel costa meno? Cosa succederà nei prossimi giorni | Presto nuovi rincari

Dopo il taglio delle accise in Puglia, i prezzi del diesel sono diminuiti di circa 25 centesimi nelle stazioni di servizio. La misura è entrata in vigore ieri, portando a un calo immediato dei costi per i consumatori. Tuttavia, si prevede che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi nuovi aumenti. La situazione sui prezzi della benzina rimane ancora incerta.

Taglio delle accise in vigore. Nella giornata di ieri i prezzi dei carburanti alle stazioni di servizio sono iniziati a scendere tenendo conto dell’abbattimento di circa 25 centesimi vergato dal decreto legge approvato dal governo. In verità, la contrazione dei costi si è sviluppata a macchia di leopardo sul territorio regionale, con disparità pure evidenti mettendo a confronto le stazioni di servizio. Il timore diffuso è quello, però, che la misura possa essere insufficiente alla luce de continui aumenti del petrolio sui mercati internazionali. «Il dl è entrato in vigore alla mezzanotte di mercoledì - Giuseppe Greco, presidente regionale di Assopetroli – Assoenergia – e di conseguenza gli sgravi sui costi del rifornimento sarebbero dovuti essere visibili già dalla mattinata di oggi (ieri, ndr. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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