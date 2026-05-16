Vivo segregata se la polizia mi trova finisco in carcere | l’appello di Nessy Guerra la sanremese bloccata in Egitto per una falsa accusa di adulterio – L’intervista

Nessy Guerra, 26 anni, originaria di Sanremo, si trova attualmente in Egitto in una situazione complicata. Dal 2021 vive in quella nazione, dove si trova a causa di un’accusa di adulterio che lei definisce falsa. La donna ha raccontato di sentirsi segregata e di temere che, se le forze dell’ordine la trovassero, finirebbe in carcere. La sua storia si intreccia con quella del suo ex marito, condannato in Italia per maltrattamenti e stalking.

Si chiama Nessy Guerra, ha 26 anni, è originaria di Sanremo e dal 2021 sta vivendo un incubo. È infatti bloccata in Egitto, dove era arrivata con l’allora compagno, poi marito – oggi ex – l’italo-egiziano Tamer Hamouda, condannato in Italia a 2 anni e 7 mesi per maltrattamenti e stalking. Lei e la figlia di tre anni non hanno modo di fare ritorno in Italia e sono ogni giorno esposte a minacce che le portano a nascondersi e a dover cambiare casa continuamente per non essere trovate. Una falsa accusa di adulterio ha recentemente condannato la giovane a 6 mesi di carcere e ai lavori forzati, rendendo di fatto sempre più lontana per lei la prospettiva di poter fare ritorno in Italia liberamente insieme alla figlia. 🔗 Leggi su Open.online

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