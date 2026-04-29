Nessy Guerra dopo la condanna per adulterio in Egitto | Resto nascosta con la bimba Se mi trovano mi arrestano

Nessy Guerra, italiana di 26 anni, si trova in Egitto con la figlia dopo essere stata condannata per adulterio. La donna ha dichiarato di rimanere nascosta con la bambina, temendo un possibile arresto se venisse trovata, e ha riferito di essere convinta che le cose sarebbero andate diversamente. La situazione si inserisce nel contesto delle minacce ricevute dall'ex marito, che è anche il padre della minore.

"Noi eravamo convinti al 100% che non sarebbe andata così". Lo ha detto a Fanpage.it Nessy Guerra, la 26enne italiana bloccata in Egitto con la sua bambina che da anni sta subendo le minacce dell'ex marito e padre della minore. L'uomo l'ha accusata di adulterio e ieri è stata condannata a 6 mesi di carcere in appello.🔗 Leggi su Fanpage.it

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