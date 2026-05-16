Vivere in montagna Diritto ora sancito dall’Unione europea

Recentemente, a Bruxelles è stata annunciata una nuova strategia dall’Unione Europea che garantisce il diritto di vivere in montagna. La proposta mira a rafforzare le condizioni di chi risiede in aree montane, riconoscendo formalmente questa possibilità a livello comunitario. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di interventi volti a sostenere le comunità che vivono e lavorano in territori montani. La strategia è stata presentata ufficialmente nei giorni scorsi, segnando un passo importante in ambito di politiche regionali.

Il diritto a restare in montagna è ora garantito dall’ Unione Europea con una nuova strategia presentata nei giorni scorsi a Bruxelles. "Il Right to stay ", varato dalla commissione europea, rappresenta una vera e propria svolta nelle politiche a favore della montagna – dice Tiziano Maffezzini, presidente di Uncem Lombardia (il sodalizio che riunisce Comuni e Comunità montane) -, un cambio di paradigma auspicato per il quale Uncem si è molto spesa negli ultimi anni, interloquendo a tutti livelli, con i nostri rappresentanti a Bruxelles e con le istituzioni europee. I cento miliardi di euro che verranno stanziati in cinque anni per sostenere il Piano sono un investimento sul futuro della montagna". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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