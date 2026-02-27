L’accordo tra Unione Europea e Mercosur entrerà in vigore per ora

La Commissione Europea ha deciso di mettere in atto un accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur, ma questa decisione è temporanea e in attesa del voto finale. L’intesa, ancora in fase di approvazione, riguarda la definizione dei dettagli tra le parti coinvolte e il suo avvio è condizionato dall’esito del voto. Al momento, l’accordo non è ancora definitivo e resta soggetto a ulteriori passaggi.

L'ha deciso la Commissione Europea, ma solo in via provvisoria mentre aspetta il voto del Parlamento: è una lunga storia Venerdì la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha detto che l’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e quattro paesi del Mercosur (Uruguay, Paraguay, Argentina e Brasile) entrerà in vigore in via provvisoria, in attesa dell’approvazione del Parlamento Europeo. Non ha dato informazioni più precise su quando diventerà valido, ma dovrebbe succedere a breve. Lo scorso 21 gennaio il Parlamento aveva votato per chiedere un parere sull’accordo alla Corte di Giustizia europea, cosa che potrebbe... 🔗 Leggi su Ilpost.it

Ue-Mercosur, c’è l’accordo che sfida i dazi Usa: quando entrerà in vigoreDopo ben 26 anni di trattative, tra rinvii e rallentamenti di natura politica, l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur hanno raggiunto l’accordo.

Perché l’accordo tra Unione Europea e Mercosur non preoccupa TrumpMercoledì il Parlamento europeo ha congelato l’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercato Comune del Sud (Mercosur), siglato il 17...

Uruguay e Argentina ratificano l'accordo commerciale Ue-Mercosur(ANSA) - MONTEVIDEO, 26 FEB - La Camera dei deputati dell'Uruguay ha ratificato l'accordo commerciale tra Unione europea (Ue) e Mercato unico del ... notizie.tiscali.it

Mercosur: Uruguay ratifica l’accordo UEL’Uruguay diventa il primo Paese del Mercosur a ratificare l’accordo commerciale con l’Unione Europea, aprendo la strada a nuovi scambi di prodotti agricoli e industriali. ilmetropolitano.it

La Regione Marche, nell’ambito della Strategia dell’Unione Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR), ha promosso una giornata di lavoro nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ad Ancona. Leggi la news integrale - facebook.com facebook

#Ue – L'Unione europea annuncia l'entrata in vigore provvisoria dell'accordo commerciale con il Mercosur, decisione assunta dopo la ratifica del trattato da parte di Uruguay e Argentina e il placet dei principali gruppi politici dell'Eurocamera; il Consiglio U x.com