L'Unione Europea ha inviato una seconda comunicazione alla Fondazione che organizza la festival di Venezia, rinnovando le proprie accuse. La Fondazione ha risposto affermando di aver rispettato tutte le norme richieste. La questione riguarda le modalità di gestione e le regole applicate dall’ente, che sono state oggetto di attenzione da parte degli organi europei. La disputa tra le parti si inasprisce, senza che siano ancora stati annunciati ulteriori sviluppi ufficiali.

VENEZIA - Rapporti sempre più tesi tra l’Unione Europea e la Biennale di Venezia. Bruxelles ha inviato infatti «una seconda lettera» alla Fondazione presieduta da Pietrangelo Buttafuoco in merito all’apertura del Padiglione della Federazione Russa, sospettando una violazione delle sanzioni europee contro Mosca. La Biennale ha replicato in serata con una nota, ribadendo di «aver verificato e rispettato tutte le norme nazionali e internazionali». A fare quadrato attorno alla Biennale nel centrodestra è la sola Lega, dal leader Matteo Salvini (che venerdì sarà in laguna) al presidente del consiglio regionale del Veneto Luca Zaia. LE ACCUSE...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Biennale, nuove accuse dall'Unione europea. La replica: norme rispettate

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