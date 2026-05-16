Viterbo moto vintage per la ricerca | via i blocchi al traffico

A Viterbo, un corteo con moto vintage ha richiesto la rimozione temporanea dei blocchi al traffico in alcune strade della città. Le autovetture sono state dirottate in zone designate per evitare la rimozione forzata, con particolare attenzione ai parcheggi autorizzati. Le vie interessate dal passaggio del corteo sono state comunicate tramite avvisi pubblici, mentre i partecipanti sono stati invitati a rispettare le indicazioni fornite per garantire la sicurezza durante l’evento.

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