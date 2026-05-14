Bergamo sfilata di moto vintage e stile per la ricerca medica
A Bergamo si è svolta una sfilata di moto vintage con uno scopo benefico. Le motociclette d'epoca hanno attraversato il centro e la città alta durante l’evento, che ha combinato passione per le moto e iniziativa di raccolta fondi dedicata alla ricerca medica. L’evento ha coinvolto appassionati e cittadini, unendo il fascino delle moto d’epoca a una causa solidale.
? Domande chiave Come si trasforma una sfilata di moto in una raccolta fondi?. Quale percorso percorreranno le moto d'epoca tra il centro e la città alta?. Cosa troveranno gli appassionati presso l'ex centrale termoelettrica Daste?. Come possono i motociclisti attivare una donazione personale per la ricerca?.? In Breve Ritrovo ore 9:30 in Piazza De André e sfilata alle 10:30 verso Daste.. Percorso tra Sentierone e Mura Venete con rientro previsto alle 12:30 presso Daste.. Attività pomeridiane con Little Italy Barbershop, ELF Italia e l'illustratrice Sabrina Stefanini.. Brunch disponibile presso il bistrot di Daste tra le ore 11:00 e le 15:00..🔗 Leggi su Ameve.eu
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