Bergamo sfilata di moto vintage e stile per la ricerca medica

A Bergamo si è svolta una sfilata di moto vintage con uno scopo benefico. Le motociclette d'epoca hanno attraversato il centro e la città alta durante l’evento, che ha combinato passione per le moto e iniziativa di raccolta fondi dedicata alla ricerca medica. L’evento ha coinvolto appassionati e cittadini, unendo il fascino delle moto d’epoca a una causa solidale.

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? Domande chiave Come si trasforma una sfilata di moto in una raccolta fondi?. Quale percorso percorreranno le moto d'epoca tra il centro e la città alta?. Cosa troveranno gli appassionati presso l'ex centrale termoelettrica Daste?. Come possono i motociclisti attivare una donazione personale per la ricerca?.? In Breve Ritrovo ore 9:30 in Piazza De André e sfilata alle 10:30 verso Daste.. Percorso tra Sentierone e Mura Venete con rientro previsto alle 12:30 presso Daste.. Attività pomeridiane con Little Italy Barbershop, ELF Italia e l'illustratrice Sabrina Stefanini.. Brunch disponibile presso il bistrot di Daste tra le ore 11:00 e le 15:00..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo, sfilata di moto vintage e stile per la ricerca medica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A Bergamo torna la parata internazionale delle moto classiche tra beneficenza, stile e solidarietàDomenica 17 maggio Bergamo entrerà ancora una volta nella rete mondiale della Distinguished Gentleman’s Ride, la grande manifestazione internazionale... Il vintage ultra-selezionato al chilo tra ricerca e radicamento territoriale: Unsane Vintage Kilo arriva a TerniUnsane Vintage Kilo arriva all’Istituto Leonino di Terni con un format che ridefinisce il vintage al chilo e lo porta oltre la logica della quantità... Temi più discussi: A Bergamo torna la parata internazionale delle moto classiche tra beneficenza, stile e solidarietà; Fast & Furious, a Ciserano auto, moto e divertimento; PRIMA PAGINA - L'Eco di Bergamo: Atalanta a San Siro: con il Milan bisogna tornare a correre. A Bergamo torna la parata internazionale delle moto classiche tra beneficenza, stile e solidarietàDomenica 17 maggio Bergamo entrerà ancora una volta nella rete mondiale della Distinguished Gentleman’s Ride ... bergamonews.it Auto e moto d’epoca. Tre appuntamenti da non perdere a maggioA maggio la stagione degli eventi motoristici entra nel vivo. Vi proponiamo tre destinazioni molto diverse, ma preziose per le emozioni che riescono a trasmetterci: dalla meraviglia che ci blocca al c ... ecodibergamo.it