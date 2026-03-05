Brescia la cappella sistina bresciana | visita guidata alle chiese di San Cristo e Santa Maria in Calchera

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Un viaggio tra bellezza, silenzio e luce nel cuore segreto di Brescia. La nostra visita guidata ci condurrà in due luoghi straordinari, spesso poco noti anche ai bresciani stessi, dove l’arte sacra racconta la storia di una città e della sua fede. Inizieremo il percorso nella suggestiva chiesa di Santa Maria in Calchera, scrigno nascosto di capolavori del Seicento bresciano. Le opere qui custodite sono così potenti e cariche di realismo da essere state prese a modello persino da Caravaggio: un invito a lasciarsi sorprendere da uno stile pittorico che ha saputo parlare al cuore dei più grandi artisti della storia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Visita guidata a San Maurizio al Monastero Maggiore: la "Cappella Sistina" di MilanoAll’esterno, la Chiesa di San Maurizio si presenta con un aspetto sobrio, quasi austero, nascosto tra gli edifici del centro cittadino.

Tutti gli aggiornamenti su San Cristo.

Brescia, la cappella sistina bresciana: visita guidata alle chiese di San Cristo e Santa Maria in CalcheraPresidi, telefonate, controlli, conferme. E la responsabilità di firmare ciò che pubblichiamo. Con due caffè al mese sostieni il lavoro umano della redazione, qui sul territorio. Il beneficio è ... bresciatoday.it

La Cappella Sistina del CanaveseC’è un tesoro che molti visitatori distratti ignorano: la Chiesa di San Bernardino. All’interno del complesso edificato negli anni compresi tra il ... ilsole24ore.com