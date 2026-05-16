Si è conclusa agli ottavi di finale la partecipazione dell’Under 17 del club vissino al torneo internazionale Lazio Cup. La squadra ha disputato diverse partite nel corso della competizione, arrivando fino a questa fase prima di essere eliminata. La manifestazione ha visto coinvolti diversi giovani talenti provenienti da varie regioni, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi in un contesto internazionale. La squadra biancorossa ha mostrato impegno e determinazione durante tutto il torneo.

Si è concluso agli ottavi di finale il percorso dell’Under 17 vissina al torneo internazionale Lazio Cup. Ieri i rumeni del Vitoriul Cluj li hanno sconfitti per 4 a 1. I biancorossi avevano ottenuto l’accesso agli ottavi dopo aver vinto il proprio girone. Giovedì infatti il pareggio a reti bianche contro il Napoli e le due vittorie contro i ciociari del Broccostella, per 8 a 0, e i canadesi del Catharines, 1 a 0. Tanti anche gli Under 16 convocati da mister Vincenzo Varriale, trascinato anche al Lazio Cup dai gol di bomber Edoardo Moretti. Il classe 2009, già capocannoniere dell’Under 17 vissina nella stagione regolare, alle quattordici reti in campionato, concluso in settima posizione, ne ha aggiunte altre quattro al Lazio Cup. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vis Under 17. I talenti biancorossi in vetrina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Vis Pesaro - Carpi 3-0 | Biancorossi sconfitti, ma salvezza in tascaIl Carpi perde nettamente (0-3) a Pesaro ma mette il timbro 'ufficiale' su una salvezza già di fatto acquisita dopo il successo sul Pontedera nove...

Vis-Carpi, un match nel segno delle assenze. Biancorossi senza i due terzi della difesaLa gara di domani alle 17:30 tra Vis Pesaro e Carpi sarà la partita delle assenze.

La foto di maggio del calendario INAF. Se si volessero ottenere immagini con la massima risoluzione teorica possibile? La risposta arriva da due strumenti, Shark-Nir e Shark-Vis, che trovano posto sul @LBTObs in Arizona (Usa). universi.inaf.it/2025/06/17/d x.com

Si Vis Pacem, Oil, 24x36 reddit

Vis Under 17. I talenti biancorossi in vetrinaPesaro sconfitta dal Cluj dopo avere fermato il Napoli e avere ben figurato nel torneo Internazionale. msn.com

Vis Casilina calcio, Buson: Il secondo posto è sicuramente un bel risultatoRoma – Ha chiuso l’annata con un bel secondo posto l’Under 17 regionale della Vis Casilina. I ragazzi di mister Alessandro Buson hanno concluso battendo 5-0 l’Alatri in casa e si sono piazzati dietro ... romatoday.it