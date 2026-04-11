Domani alle 17:30 si terrà la partita tra Vis Pesaro e Carpi, caratterizzata da numerose assenze da entrambe le parti. La squadra di casa dovrà fare a meno di due componenti fondamentali della difesa titolare, mentre quella ospite non potrà contare su entrambe le punte di ruolo. La mancanza di alcuni giocatori potrebbe influenzare la formazione e l’andamento della partita.

La gara di domani alle 17:30 tra Vis Pesaro e Carpi sarà la partita delle assenze. Ai vissini mancheranno i due terzi della difesa titolare, al Carpi entrambe le punte. Stellone anche per questa gara dovrà infatti fare a meno sia di Ceccacci che di Primasso. I due, così come Vezzoni, torneranno ad allenarsi in gruppo soltanto nella prossima settimana, sperando così di essere a disposizione per la trasferta di sabato prossimo a Ravenna. Al Carpi mancherà invece sia il centroavanti titolare Abdoulaye Sall che il suo possibile sostituto Erik Gerbi. Entrambi sono infatti stati espulsi nell’ultima gara vinta per 2 a 0 contro il Pontedera. Sall ha preso il rosso diretto a un quarto d’ora dalla fine; Gerbi lo ha preso dalla panchina a recupero scaduto, per essersi scambiato insulti con un avversario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vis-Carpi, un match nel segno delle assenze. Biancorossi senza i due terzi della difesa

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