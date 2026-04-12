Vis Pesaro - Carpi 3-0 | Biancorossi sconfitti ma salvezza in tasca

Nel match tra Vis Pesaro e Carpi, i biancorossi sono usciti sconfitti con un punteggio di 3-0. La sconfitta non ha influenzato la loro posizione in classifica, già consolidata dopo la vittoria sul Pontedera avvenuta nove giorni prima. La partita si è conclusa con una vittoria netta per i padroni di casa, mentre il Carpi ha concluso il campionato con la certezza di aver raggiunto la salvezza, che era ormai quasi certa da tempo.

Il Carpi perde nettamente (0-3) a Pesaro ma mette il timbro 'ufficiale' su una salvezza già di fatto acquisita dopo il successo sul Pontedera nove giorni fa e solo per teoriche e remote possibilità aritmetiche era ancora in discussione. Un traguardo non scontato ad inizio stagione per il club.🔗 Leggi su Modenatoday.it Vis-Carpi, un match nel segno delle assenze. Biancorossi senza i due terzi della difesaLa gara di domani alle 17:30 tra Vis Pesaro e Carpi sarà la partita delle assenze. Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-3: approccio sbagliato, timida reazione poi il colpo del KO! Bianconeri sconfitti al Moccagattadi Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C...