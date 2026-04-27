Il ruggito del PalaJacazzi spinge la Virtus | Pineto ko per 3-0 Si va a gara tre
Nella serata al PalaJacazzi, la Virtus Aversa ha conquistato una vittoria per 3-0 contro la forte squadra di Pineto, portando la sfida alla terza gara. Il pubblico presente ha offerto un sostegno intenso, contribuendo a creare un’atmosfera memorabile. La vittoria permette alla formazione aversana di mantenere aperta la possibilità di accedere alla finale per la promozione in SuperLega, che si disputerà ancora in Abruzzo.
Una Virtus Aversa commovente, spinta da un PalaJacazzi come più bello non è mai stato nella propria storia, vince 3-0 contro la corazzata Abba Pineto e si gioca la finale per l’accesso alla SuperLega in Gara 3, nuovamente in Abruzzo ma questa volta spinta dal pubblico normanno che raggiungerà in.🔗 Leggi su Casertanews.it
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