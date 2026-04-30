Paternò aggredisce e minaccia la compagna davanti al figlio | arrestato un 42enne

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Paternò dopo aver aggredito e minacciato la compagna davanti al loro bambino. I Carabinieri sono intervenuti in seguito alle urla provenienti dall’abitazione e hanno trovato la donna in stato di agitazione. L’uomo è stato portato in caserma, mentre la donna è stata assistita dai sanitari. La vicenda è sotto verifica da parte delle forze dell'ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei Carabinieri dopo le urla provenienti dall’abitazione. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò hanno arrestato un 42enne di origine straniera con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, al termine di un intervento effettuato con il supporto della Centrale Operativa. I militari sono intervenuti in tarda serata dopo diverse segnalazioni relative alle grida di aiuto di una donna provenienti da un appartamento al piano terra. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno sentito chiaramente un uomo che stava insultando e minacciando pesantemente la compagna ancora prima di entrare nell’abitazione. L’uomo aggressivo anche davanti ai militari.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Paternò, aggredisce e minaccia la compagna davanti al figlio: arrestato un 42enne Notizie correlate Roma: aggredisce e minaccia compagna davanti a figlio, arrestato 62enne a PrimavalleI carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno proceduto all’arresto di un uomo di 62 anni, un romano già noto alle forze dell’ordine, accusato... Roma, aggredisce e minaccia con coltello la compagna davanti al figlioUn uomo di 62 anni è stato arrestato a Roma, nel quartiere Primavalle, con l'accusa di maltrattamenti contro la compagna, una donna di 50 anni. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Paternò, girava con un tirapugni nel bauletto della moto: denunciato 19enne. Pastorano, aggredisce moglie e la minaccia con una bottiglia: arrestatoPastorano (Caserta) - Una lite degenerata in violenza, culminata con minacce di morte e l’intervento dei carabinieri. È finito in carcere un 62enne del posto, ... pupia.tv Minaccia e aggredisce la compagna davanti ai figli: 24enne condannato a 4 anni nel BrindisinoPer oltre un anno, secondo l’accusa, avrebbe trasformato la casa in un luogo di paura, in un centro della provincia. Non un episodio isolato, ma una sequenza continua di minacce, aggressioni, ... lagazzettadelmezzogiorno.it