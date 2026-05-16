Viola il divieto di avvicinare la ex Ventisettenne finisce in carcere

Un uomo di 27 anni è stato arrestato dopo aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe presentato nel luogo di lavoro della donna nonostante le restrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto, e l’uomo si trova ora in carcere. La vicenda ha suscitato attenzione per la reiterazione del comportamento e il mancato rispetto delle misure di tutela.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si sarebbe presentato sul posto di lavoro della ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento disposto dall’autorità giudiziaria. Per questo un cittadino guineano di 27 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Lodi con l’accusa di aver violato la misura cautelare già emessa nei suoi confronti. Questo nell’ambito di un procedimento per atti persecutori e reati collegati alla violenza di genere. L’intervento degli investigatori è avvenuto nella giornata di giovedì, al termine di ulteriori accertamenti svolti dagli agenti impegnati nelle indagini sui reati contro la persona. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giovane avrebbe continuato a perseguitare la donna, ignorando il provvedimento che gli vietava di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Viola il divieto di avvicinare la ex. Ventisettenne finisce in carcere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Andrea - invisible, Viola. per favore non giudicate il mio disegno Sullo stesso argomento Viola più volte il divieto di dimora a Pisa: 21enne condotto in carcereArrestato dai carabinieri del Nor di Pisa, nella tarda mattinata dello scorso 5 maggio, un cittadino straniero di 21 anni, in esecuzione di... Piste sci: 25enne viola il divieto, aggredisce e finisce in manetteUn giovane di 25 anni è stato arrestato questa sera a Plan de Corones dopo aver violato un ordine di non avvicinamento e aver aggredito fisicamente... ? Lodi, viola il divieto di avvicinamento alla ex: arrestato un 27enne dlvr.it/TSYfHB #Lodi #ViolenzaDiGenere #Giustizia #Arresto #Persecuzione x.com Nesima, viola il divieto di avvicinamento: arrestato 62enneIl braccialetto elettronico lo ha tradito. Il sistema di monitoraggio ha segnalato la presenza di un 62enne di Nesima a poca distanza dalla ex convivente, in violazione del divieto di avvicinamento a ... cataniaoggi.it arXiv implementa un divieto di 1 anno per i lavori che contengono prove inconfutabili di errori non controllati generati da LLM, come riferimenti illusori o risultati. reddit Casalecchio: evade dagli arresti domiciliari e vìola il divieto di avvicinamento all’anziana madreI Carabinieri della Stazione di Zola Predosa hanno arrestato, per la terza volta in quasi venti giorni, un 46enne italiano accusato del reato di evasione, in quanto attualmente sottoposto alla misura ... sassuolo2000.it