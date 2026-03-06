Piste sci | 25enne viola il divieto aggredisce e finisce in manette

Un uomo di 25 anni è stato arrestato questa sera a Plan de Corones dopo aver violato un ordine di non avvicinamento e aver aggredito un uomo che era con una ragazza che lo aveva denunciato per stalking. La polizia intervenuta ha proceduto all’arresto sul posto. L’episodio si è verificato sulle piste da sci della zona.

Un giovane di 25 anni è stato arrestato questa sera a Plan de Corones dopo aver violato un ordine di non avvicinamento e aver aggredito fisicamente un compagno di una ragazza che lo aveva denunciato per stalking. L'incidente si è svolto alla stazione a valle della seggiovia Plateau, dove il 25enne ha minacciato verbalmente la studentessa di 18 anni e ha colpito al volto il suo amico, scatenando l'intervento immediato dei Carabinieri sciatori. L'episodio conferma come le misure cautelari emesse dal tribunale possano essere ignorate con conseguenze immediate: il provvedimento del gennaio scorso, nato da una denuncia per atti persecutori presentata dalla ragazza, è stato calpestato dall'uomo che ha cercato la vittima sulle piste innevate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

