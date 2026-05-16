Vino olio e cerase protagonisti della II edizione di Lazio Food Stories

La seconda edizione di Lazio Food Stories si svolge tra vigneti, uliveti e ciliegi nella Bassa Sabina, coinvolgendo tre prodotti principali: vino, olio e cerase. L'evento si concentra sulla presentazione di tre storie diverse legate a comunità locali che coltivano e producono questi alimenti. Il 5 giugno si terrà un grande appuntamento pubblico per celebrare i prodotti e le tradizioni della regione. L'iniziativa mira a mettere in risalto le produzioni agricole di questa zona.

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ROMA – Tra vigneti, ulivi e ciliegi della Bassa Sabina, la II edizione di Lazio Food Stories riprende il cammino: tre prodotti, tre storie, tre comunità — e un grande appuntamento il 5 giugno per celebrare insieme la terra che ci nutre. Lazio Food Stories – II Edizione è reso possibile grazie al sostegno di ARSIAL Regione Lazio, che ha creduto nel valore del progetto finanziandone la realizzazione. Vino, olio e cerase protagonisti di un viaggio audiovisivo tra i sapori della Bassa Sabina. Il progetto è promosso da CIAO LAB APS, ente del Terzo Settore attivo nella promozione sociale e culturale. Torna “Lazio Food Stories”, il progetto di valorizzazione del patrimonio agroalimentare laziale giunto alla sua seconda edizione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Vino, olio e cerase protagonisti della II edizione di Lazio Food Stories ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Comunicato Stampa: Seconda edizione della Festa dell'Olio di Castelgomberto, domenica 24 maggioOggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Jacopo Maltauro (Forza Italia) ha presentato la seconda... Giornata Nazionale della Salute della Donna: prevenzione e stili di vita protagonisti dell’undicesima edizioneABBONATI A DAYITALIANEWS Un focus su prevenzione, cura e accesso ai servizi sanitari Si celebra oggi, 22 aprile, in tutta Italia, l’undicesima... PALOMBARA SABINA – Vino, Olio e Cerase protagonisti di Lazio Food StoriesTorna Lazio Food Stories, il progetto di valorizzazione del patrimonio agroalimentare laziale giunto alla sua seconda edizione. Dopo il successo della prima, che ha registrato una significativa part ... tiburno.tv