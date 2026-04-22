Giornata Nazionale della Salute della Donna | prevenzione e stili di vita protagonisti dell’undicesima edizione

Oggi, 22 aprile, si celebra in tutta Italia l’undicesima edizione della Giornata Nazionale della Salute della Donna. L’evento si concentra sulla prevenzione, sui corretti stili di vita e sull’importanza dell’accesso ai servizi sanitari dedicati alle donne. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi e a promuovere pratiche di cura e prevenzione tra le donne di tutte le età.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un focus su prevenzione, cura e accesso ai servizi sanitari. Si celebra oggi, 22 aprile, in tutta Italia, l’undicesima edizione della Giornata nazionale della salute della donna, un appuntamento che pone al centro prevenzione, corretti stili di vita e accesso alle cure. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Salute insieme alla Fondazione Atena Onlus, con l’obiettivo di rafforzare l’attenzione sulla salute femminile in ogni fase della vita. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nella foto d’apertura, ha sottolineato l’importanza di un approccio sempre più personalizzato alle cure, evidenziando il lavoro svolto per garantire migliori percorsi di assistenza e soprattutto di prevenzione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Giornata Nazionale della Salute della Donna: prevenzione e stili di vita protagonisti dell’undicesima edizione Notizie correlate Giornata della salute della donna, le 5 mosse chiave per la prevenzione a ogni età(Adnkronos) – Non solo screening oncologici e controlli in gravidanza, la prevenzione è fondamentale in ogni fase della vita della donna. Giornata nazionale della salute della donna, una settimana di visite gratis all'IngrassiaUna settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 22 aprile 2026, Giornata nazionale della salute della donna; Giornata nazionale della salute della donna: per Casagit salute le giornaliste sono più attente alla salute. - Ordine Dei Giornalisti; Giornata nazionale salute della donna. I consigli dell’Iss per ogni fase della vita; Giornata Nazionale della Prevenzione. Giornata Salute della donna, screening e stili di vita al centro dell'undicesima edizionePrevenzione, stili di vita e accesso alle cure al centro dell'undicesima edizione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra oggi in tutta Italia, promossa dal ministero della S ... ansa.it Giornata nazionale salute della donna. I consigli dell’Iss per ogni fase della vitaOrtona: Promuovere consapevolezza e facilitare l’accesso ai servizi di prevenzione rappresenta un passo fondamentale per tutelare la salute delle donne, rafforzando un approccio integrato che unisce ... quotidianosanita.it Oggi, nella Giornata Nazionale della Ricerca e nella Giornata della Terra, ho ricevuto da Formiche un riconoscimento che mi onora profondamente. Ringrazio Formiche per questo premio, che accolgo con grande senso di responsabilità. È un riconoscimento x.com Oggi è la Giornata Nazionale della Salute della Donna Una giornata dedicata alla prevenzione, all’informazione e alla cura della salute femminile. Senza ricerca non esistono diagnosi migliori. Senza informazione non esiste consapevolezza. Senza ascol - facebook.com facebook