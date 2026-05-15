Il ciclista danese ha ottenuto la sua prima vittoria di tappa nel Giro d’Italia sul Blockhaus, consolidando la sua posizione in classifica generale. La gara ha visto altri protagonisti e variazioni di ritmo lungo il percorso, lasciando ancora aperti alcuni scenari in vista delle prossime tappe. La corsa si avvicina alla sua fase finale, con diversi corridori che continuano a lottare per la vittoria finale. La competizione resta aperta, anche se alcuni favoriti si sono fatti più evidenti.

Il primo successo di tappa al Giro per Jonas Vingegaard sarà una pietra miliare nella carriera del danese già capace di vincere due Tour e una Vuelta. Se fosse capace di arrivare in rosa a Roma completerebbe la tripla corona e sarebbe l’ottavo corridore della storia a riuscirci. Ma dopo questa vittoria in Abruzzo si può pensare che il capitano della Visma abbia già in tasca la corsa della Gazzetta? Chi risponde di sì fa notare come Vingegaard abbia già dimostrato di essere il più forte in salita con margine sui rivali, senza dimenticare che alcuni come Adam Yates e Buitrago si sono dovuti ritirare e uno scalatore come Bernal, per esempio, ha pagato un dazio pesante oggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vingegaard padrone sul Blockhaus. Ma il Giro è veramente già chiuso?

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Vingegaard seul au monde La preview du Giro 2026 (Cyclisme)

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