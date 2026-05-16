Villa Morfea - vendesi | al teatro della fiducia il debutto della nuova commedia di Gabriele Morandi

Una surreale asta immobiliare tra sogni e misteri apre le porte al pubblico il 30 e 31 maggio.Cosa cerchiamo davvero quando visitiamo una nuova casa? Uno spazio dove vivere o un luogo dove poter finalmente essere chi abbiamo sempre sognato? Su questo interrogativo ruota "Villa Morfea - Vendesi". 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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