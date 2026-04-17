Domani sera, alle ore 21:15, il Teatro Comunale di Laterina ospiterà la rappresentazione di

Arezzo, 17 aprile 2026 – Domani, sabato 18 aprile alle ore 21:15, il Teatro Comunale di Laterina ospiterà “La zona tranquilla”, celebre opera di Emilio Caglieri, proposta dalla Compagnia di’ fico dell’Associazione culturale SogniErranti. Lo spettacolo si presenta come una commedia degli equivoci costruita con ritmo serrato e precisione quasi meccanica, in cui fraintendimenti, mezze verità e scambi di identità si intrecciano dando vita a una narrazione dinamica e continua. La vicenda è ambientata tra Firenze e Greve in Chianti nel 1944, in pieno contesto bellico. La guerra, con i suoi bombardamenti e la diffusa instabilità del territorio, non rappresenta soltanto uno sfondo, ma entra a pieno titolo nella struttura narrativa, contribuendo a definire situazioni e scelte dei personaggi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La zona tranquilla” al Teatro Comunale di Laterina: commedia degli equivoci e memoria della guerra

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