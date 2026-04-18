La commedia all’italiana ritrova nuova linfa sul palco del Teatro Garbatella di Roma con Fly Down, uno spettacolo brillante e sorprendente che mescola ironia, ritmo e uno sguardo autentico sulla quotidianità. Una messa in scena capace di trasformare situazioni familiari in momenti grotteschi e irresistibilmente comici, senza mai perdere quella vena di riflessione che da sempre caratterizza il genere. Lo spettacolo, in scena fino a domenica 19 aprile, prodotto dalla compagnia teatrale La Quercia Incantata, trascina il pubblico in un continuo alternarsi tra risate e pensiero critico. La regia costruisce un ritmo serrato, amplificato da una colonna sonora che accompagna ogni passaggio scenico e contribuisce a rendere l’esperienza dinamica e coinvolgente, fino a un finale inatteso.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Al Teatro Garbatella “Fly Down” nel segno della commedia all’italiana

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