A Casalfiumanese si svolge una manifestazione dedicata alla storia di Villa Manusardi, con la presentazione di un libro e di un documentario. L’evento si concentra sulla scoperta di aspetti poco noti della villa, che risale a diversi secoli fa. La serata coinvolge pubblico e addetti ai lavori, offrendo una panoramica sui contenuti delle opere e sul percorso che le ha portate alla luce. La presentazione si svolge in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sugli autori o sui partecipanti.

A Casalfiumanese è tempo di una nuova presentazione per il libro e il documentario sulla storia di Villa Manusardi. Domani alle 10 presso l’edificio padronale ottocentesco di via Andrea Costa, si ripercorrerà l’evoluzione dell’antica residenza privata dal 1980 di proprietà comunale. Un punto strategico per il paese all’interno del quale si sviluppano tante attività soprattutto di natura culturale ed artistica. Uno stabile oggetto di un recente intervento di rigenerazione energetica finanziato quasi interamente dai fondi del Progetto Metropolitano di Rigenerazione 2023 per circa 168mila euro. Un percorso che ha compreso la realizzazione del libro ‘I misteri della villa’ (Bacchilega Editore) i Luisa Manusardi Giudici e Marisa Padovani e il documentario video ‘Villa Manusardi – Dove il tempo si fa memoria’ per la regia di Michela Sartori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Villa Manusardi e i suoi segreti. Viaggio nel tempo con un docufilm

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A Casalfiumanese un’altra tappa di presentazione del libro e del documentario sulla storia di Villa Manusardi x.com

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