La Storia in Villa a Villa Le Facezie un viaggio nel Valdarno del Quattrocento con Sergio Tognetti

Arezzo, 13 maggio 2026 – Si è svolto il sesto appuntamento della serie “La Storia in Villa”, un progetto che mira a valorizzare la storia locale attraverso incontri in dimore storiche del Valdarno. L’evento si è tenuto a Villa Le Facezie e ha visto la partecipazione di Sergio Tognetti, che ha presentato un approfondimento sul periodo del Quattrocento nel territorio. La manifestazione è organizzata dall’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi.

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Arezzo, 13 maggio 2026 – Prosegue con successo il sesto ciclo di appuntamenti de “La Storia in Villa”, il progetto culturale ideato e promosso dall’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi per valorizzare la storia del territorio attraverso incontri ospitati in dimore storiche del Valdarno. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 17 maggio alle ore 17 nella suggestiva cornice di Villa Le Facezie, a Terranuova Bracciolini, dove sarà ospite Sergio Tognetti dell’Università di Cagliari con una conferenza dal titolo “Un mercante di campagna nella Toscana del Quattrocento. Pagno di Donato Carlini da Castel San Giovanni residente a Terranuova”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La Storia in Villa”, a Villa Le Facezie un viaggio nel Valdarno del Quattrocento con Sergio Tognetti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L'imprenditoria rurale toscana nel Quattrocento nel nuovo appuntamento di "Storia in Villa"Dopo l’ottimo inizio del sesto ciclo di incontri “La Storia in Villa”, pensato e realizzato dall’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi,... Torna “La Storia in Villa”: presentazione del volume sul clero rurale alla Villa Castiglioncelli a CavrigliaArezzo, 19 marzo 2026 – Domenica 22 marzo riprende il ciclo di incontri “La Storia in Villa”, promosso dall’Accademia Valdarnese del Poggio e giunto...