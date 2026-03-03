Segreti e storie dell' armistizio | un viaggio nel cuore di Villa Giusti
Villa Giusti, situata in una zona poco nota, fu scelta come sede delle trattative di armistizio perché di proprietà di un senatore del Regno e perché il re d’Italia vi aveva soggiornato tra novembre 1917 e gennaio 1918. La villa è stata il luogo in cui si sono svolte le negoziazioni tra le parti coinvolte, rimanendo un punto di riferimento per le trattative di fine guerra.
Villa Giusti fu scelta come sede delle trattative perché casa privata, poco nota ai servizi informativi austro-ungarici, perché era di proprietà di un Senatore del Regno, e perché Vittorio Emanuele III di Savoia, Re d'Italia, vi aveva risieduto dal novembre 1917 sino al gennaio 1918, quando il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Villa Giusti e l'armistizio della Grande guerra
Leggi anche: Storie di casa Arconati, viaggio nei secoli tra i protagonisti della Villa