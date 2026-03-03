Segreti e storie dell' armistizio | un viaggio nel cuore di Villa Giusti

Villa Giusti, situata in una zona poco nota, fu scelta come sede delle trattative di armistizio perché di proprietà di un senatore del Regno e perché il re d’Italia vi aveva soggiornato tra novembre 1917 e gennaio 1918. La villa è stata il luogo in cui si sono svolte le negoziazioni tra le parti coinvolte, rimanendo un punto di riferimento per le trattative di fine guerra.