Villa di Briano scoperta e sequestrata discarica abusiva da 2mila metri quadri

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della Stazione di Frignano hanno individuato e sequestrato un’area di circa 2.000 metri quadrati nel territorio di Villa di Briano. Si tratta di una discarica abusiva scoperta nell’agro aversano, che è stata sottoposta a sequestro penale. L’intervento si inserisce in un’attività di controllo e repressione del fenomeno di smaltimento illecito di rifiuti nella zona. La zona interessata è stata messa sotto sequestro, mentre sono in corso ulteriori verifiche.

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Scoperta discarica abusiva nell'agro aversano. Nel corso della mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Frignano hanno eseguito il sequestro penale di un’area di circa 2.000 metri quadrati situata in via delle Mole, nel territorio comunale di Villa di Briano. Durante il sopralluogo, i militari hanno accertato la presenza di una consistente attività di stoccaggio illecito di rifiuti speciali, anche pericolosi, con evidenti segni di miscelazione non autorizzata. Nell’area sono stati rinvenuti numerosi pneumatici fuori uso, parti meccaniche ed elettriche di veicoli, batterie per auto e contenitori in plastica contenenti liquido “AdBlue”. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villa di Briano, scoperta e sequestrata discarica abusiva da 2mila metri quadri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cerveteri, sequestrata discarica abusiva di 15mila metri quadri: dalle bombole gpl alle batterieCerveteri 14 marzo 2026 – Un’area adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali, pericolosi e non, è stata individuata nell’agro di Cerveteri dai... Scoperta discarica abusiva, sequestrata area di 12mila metri: due denunceLa Polizia Municipale di Capaccio Paestum ha portato a termine un’importante operazione che ha condotto al sequestro preventivo di un’area di 12.