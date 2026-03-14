Cerveteri sequestrata discarica abusiva di 15mila metri quadri | dalle bombole gpl alle batterie

Durante una perlustrazione nel territorio di Cerveteri, i finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato un’area di circa 15mila metri quadrati utilizzata come discarica abusiva. Nella zona sono stati trovati vari rifiuti, tra cui bombole di GPL, batterie e altri materiali pericolosi e non, abbandonati illegalmente. L’area è stata sottoposta a sequestro.

Cerveteri 14 marzo 2026 – Un’area adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali, pericolosi e non, è stata individuata nell’agro di Cerveteri dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, durante la perlustrazione del territorio. Il terreno, infatti, veniva utilizzato per ammassarvi materiale fuori uso in plastica, metallo, bombole gpl, frigoriferi, climatizzatori, condizionatori, scarti edili, batterie per auto, veicoli fuori uso e materiale composito in fibra di carbonio. Durante l’ispezione, le “fiamme gialle” della Compagnia di Ladispoli hanno appurato che il proprietario del terreno non risultava iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e sprovvisto dei registri previsto dalla normativa vigente per l’esercizio del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Operazione della Polizia Municipale, sequestrata una discarica abusiva di 4mila metri quadriBlitz contro l’inquinamento ambientale, la Polizia Municipale sequestra una discarica abusiva. Cetraro, sequestrata una discarica abusiva di 2.000 metri quadri: rifiuti pericolosi e auto abbandonateCetraro (Cosenza) – Un’area privata trasformata in una discarica abusiva, con rifiuti pericolosi e non pericolosi abbandonati direttamente sul suolo... Una raccolta di contenuti su Cerveteri sequestrata discarica abusiva... Argomenti discussi: Sequestrata discarica abusiva a Frosinone: rifiuti abbandonati da mesi - Quotidiano La Voce. Cerveteri: discarica abusiva di rifiuti pericolosi sequestrata dalla Guardia di FinanzaUn’area adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali e pericolosi è stata scoperta nell’agro di Cerveteri dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma durante ... ilmessaggero.it Cerveteri, sequestrata discarica abusiva di 15mila metri quadri: dalle bombole gpl alle batterieCerveteri 14 marzo 2026 – Un’area adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali, pericolosi e non, è stata individuata nell’agro di Cerveteri dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, durante ... ilfaroonline.it