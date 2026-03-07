Scoperta discarica abusiva sequestrata area di 12mila metri | due denunce

La Polizia Municipale di Capaccio Paestum ha scoperto una discarica abusiva e ha sequestrato un’area di circa 12.000 metri quadrati. Durante le verifiche sono state presentate due denunce a carico di persone coinvolte. L’intervento si è concluso con il sequestro preventivo del sito per violazioni ambientali. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

La Polizia Municipale di Capaccio Paestum ha portato a termine un'importante operazione che ha condotto al sequestro preventivo di un'area di 12.000 metri quadrati, situata in località Foce Sele. L'intervento, che ha visto la collaborazione tra il personale dell'Ufficio Urbanistica comunale, i volontari del WWF Italia e dell'associazione NOETA, ha permesso di scoprire una vera e propria discarica abusiva sorta all'interno di un'azienda zootecnica dismessa. Nel sito erano stoccati ingenti quantitativi di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Dagli accertamenti è emerso un sofisticato quanto dannoso sistema di smaltimento illegale: i...