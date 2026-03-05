sfilata di mezza quaresima oltre 50 carri per le vie del centro

Domenica 15 marzo si svolge la sfilata di Mezza Quaresima con oltre 50 carri che attraversano le vie del centro. La manifestazione, tradizionale appuntamento locale, coinvolge numerosi gruppi e partecipanti. La sera di sabato 14 marzo si tiene il «Rasgamènt de la Ègia», durante il quale viene dato fuoco alla gestione di Piazzale Alpini.

L’EVENTO. Il tradizionale appuntamento è in programma per domenica 15 marzo. Nella serata di sabato 14 il «Rasgamènt de la Ègia»: al rogo «la gestione di Piazzale Alpini». L’evento di popolo più amato di Bergamo, la Festa di Mezza Quaresima, si prepara a riempire le strade e le piazze della città. Il tradizionale carnevale del Ducato di Piazza Pontida tornerà da giovedì 12 a domenica 15 marzo per un’edizione che anche quest’anno vedrà tante novità. L’appuntamento più atteso è come sempre la grande sfilata di maschere e carri allegorici per la città - al momento sono già 54 i gruppi iscritti - che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 15 marzo (alle 15) con partenza da viale Papa Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

