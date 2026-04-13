Noventa Padovana | 11 carri e il fascino del ‘700 in sfilata

Domenica 19 aprile alle 16:30, Noventa Padovana ospiterà la sfilata di undici carri allegorici, un appuntamento che si ripete dopo le edizioni del 2024 e del 2025. La manifestazione vede protagonisti mezzi decorati e scenografie elaborate, richiamando lo stile del XVIII secolo. La sfilata si terrà lungo un percorso stabilito, coinvolgendo cittadini e visitatori che assisteranno alla tradizionale parata.

La domenica 19 aprile, alle ore 16:30, Noventa Padovana si preparerà a ospitare la sfilata dei carri allegorici, un evento che segue il percorso tracciato con successo nelle edizioni del 2024 e del 2025. Il corteo, che avrà origine presso gli impianti sportivi per poi snodarsi lungo via Roma, vedrà la partecipazione di 11 carri realizzati da diverse associazioni del territorio veneto e padovano. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale insieme all’associazione Regaliamo un sorriso, prevede circa due ore di animazione, musica, intrattenimento per i più piccoli e stand gastronomici. Tradizione e gestione logistica: il valore del tempo e del clima.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Noventa Padovana: 11 carri e il fascino del ‘700 in sfilata Ratake presenta la prima passeggiata ecologica a Noventa PadovanaL’iniziativa nasce dall’impegno di un singolo volontario, Marco, che negli ultimi due mesi ha scelto di dedicare tempo ed energie alla pulizia della... Quattro domeniche imperdibile per scoprire Villa Giovanelli Colonna a Noventa PadovanaNelle domeniche del 12 aprile, 3 maggio, 7 giugno e 5 luglio la villa sarà aperta per visite su prenotazione.