Vigilia contro il Torino Cuesta | Siamo pronti per fare punti

Prima della partita contro il Torino, Carlos Cuesta ha dichiarato in conferenza stampa che la squadra è pronta a conquistare punti. La sfida si giocherà a Torino, dove i giocatori si preparano ad affrontare l’avversario. Cuesta ha parlato della determinazione della squadra, senza approfondire motivazioni o cause legate alla sfida. La partita si avvicina e i giocatori si preparano a scendere in campo.

L'allenatore del Parma in conferenza stampa: "Corvi o Suzuki? Non lo dico, possiamo giocare anche con due trequartista dietro a una punta" “Siamo pronti per andare a Torino a fare punti”. Lo ha detto Carlos Cuesta in conferenza stampa, prima della sfida con il Torino. Per me non c'è un obiettivo più grande che sfruttare ogni giorno al 100%. Ci concentriamo solo sul presente, domani serve andare a Torino per fare la partita che dobbiamo fare e per portare a casa punti. Abbiamo fuori Bernabé, Frigan e Pontus Almqvist, gli altri sono a disposizione. Valenti recupera dalla squalifica, Sascha Britschgi partirà con noi. È pronto per darci una mano". 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Vigilia contro il Milan, Cuesta: "A San Siro per fare punti"L'allenatore del Parma in conferenza stampa: "Di fronte avremo una squadra molto forte, che non perde da tempo.

Vigilia contro il Lecce, Cuesta: "Pronti per una gara sporca"Al giro di boa, anche se manca una partita (il recupero con il Napoli), il Parma ci arriva con 18 punti.

Approfondimenti e contenuti su Vigilia contro il Torino Cuesta Siamo...

Temi più discussi: Napoli, l'emergenza in mediana continua: Lobotka è in dubbio contro il Torino; Torino, attesa per D’Aversa: domani la conferenza stampa; Vigilia contro la Fiorentina, Cuesta: Out Bernabé, voglio una squadra compatta; Torino, prova di maturità al Maradona: D’Aversa cerca il bis dopo la Lazio.

Vigilia contro il Torino, Cuesta: Siamo pronti per fare puntiL'allenatore del Parma in conferenza stampa: Corvi o Suzuki? Non lo dico, possiamo giocare anche con due trequartista dietro a una punta ... parmatoday.it

Cuesta presenta Torino-Parma: Sarà un Toro aggressivo, un giocatore è recuperatoIn arrivo un nuovo match importante per il Torino, che all'andata contro il Parma è uscito sconfitto dalla cornice del Tardini. Oggi, i ducali si preparano alla sfida e, alla vigilia del match, il ... toronews.net

#UdineseJuve Chi parlerà alla vigilia x.com

Il tecnico del Brescia alla vigilia dell’Alcione: «Per Di Molfetta non escludo un intervento chirurgico, non sappiamo quante gare salterà Crespi. La squadra, però, è motivata» - facebook.com facebook